Die drei Fragezeichen

Der Countdown läuft: Am Samstag (13 Uhr) startet Arminia Bielefeld beim SV Sandhausen in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Für Uli Forte und sein Trainerteam bedeutet das, jetzt die beste Formation für einen erfolgreichen Auftakt finden zu müssen.

Einer der Gewinner in Arminias Vorbereitung: Neuzugang Silvan Sidler dürfte auf der rechten Seite gesetzt sein.

Eindrücke konnte Forte in der Vorbereitung reichlich sammeln. In den täglichen Trainingseinheiten sowie in fünf Testspielen – zunächst gegen unterklassige Mannschaften, dann gegen Teams mit Europokal-Niveau. Die Bilanz: vier Siege, eine Niederlage.