Die Sinne schärfen

Trainer Frank Kramer mit Manuel Prietl, der beim 0:4 in Mainz zwei Elfmeter verschuldete.

Weil Arminia Bielefeld bei der 0:4-Klatsche in Mainz eine erschreckend schwache Leistung zeigte und die direkten Kellerkonkurrenten Stuttgart und Hertha BSC ihre Spiele zeitgleich gewannen, steht der DSC nun – sieben Spieltage vor dem Saisonende – auf einem direkten Abstiegsplatz. Und wer so auftritt wie die Arminen am Samstagnachmittag, steht dort auch völlig zurecht. Mit solchen Leistungen ist der Bielefelder Abstieg unausweichlich.