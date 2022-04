Die Statistik macht Arminia Mut

Der aktuelle Trend spricht nach zuletzt vier Niederlagen in Folge eindeutig gegen Arminia Bielefeld. Allerdings gibt es auch ein paar Zahlen, die dem DSC Hoffnung machen für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart.

Seit dem gemeinsamen Wiederaufstieg 2020 hat Arminia alle Duelle gegen die Schwaben gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. In der Vorsaison gab es ein 3:0 daheim und ein 2:0 in Stuttgart, das den Ostwestfalen den Klassenerhalt bescherte. In dieser Saison gewann Arminia das Hinspiel mit 1:0. Es war der erste Saisonsieg. „Alles, was der Mannschaft ein gutes Gefühl gibt, was ein gutes Omen ist, was die positive Einstellung fördert, ist herzlich willkommen“, sagt DSC-Trainer Frank Kramer mit Blick auf die Zahlen.