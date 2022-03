Dieser Arminia-Profi fährt zur WM!

George Bello trotz Niederlage mit den USA für das Turnier in Katar qualifiziert

Bielefeld

Diese Niederlage dürfte eine der schönsten seiner Karriere gewesen sein: Trotz des 0:2 (0:0) in Costa Rica hat sich Arminia Bielefelds Bundesligaprofi George Bello mit den USA in der Nacht zu Donnerstag direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar qualifiziert.

Von Dirk Schuster