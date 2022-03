Verdiente 0:4-Pleite nach drei Elfmetern in Mainz - Wirbel um Torlinientechnik

Mainz/Bielefeld

Arminia Bielefeld hat die vierte Niederlage in Folge ohne eigenes Tor kassiert und ist auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht. Beim 1. FSV Mainz 05 verlor der DSC am Samstagnachmittag nach einer ganz schwachen Leistung auch in der Höhe völlig verdient 0:4 (0:1), drei Treffer fielen durch Elfmeter.

Von Jens Brinkmeier