Dreierpack in neun Minuten bricht den Bann

210 Heimspielminuten hat Arminia Bielefeld gebraucht, um das erste Saisontor in der Schüco-Arena zu erzielen – aber dank Bryan Lasmes 1:0 ist der Knoten richtig geplatzt: Mit drei Treffern in neun Minuten legte der Fußball-Zweitligist den Grundstein zum 4:1 (3:0)-Erfolg im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig. Mit dem ersten Saisonsieg im sechsten Anlauf hat der DSC endlich den Bock umgestoßen und gegen den direkten Konkurrenten Selbstvertrauen getankt.

In einer bis dahin ausgeglichenen Partie gab die größere Angriffseffektivität in der ersten Halbzeit den Ausschlag, wobei zwei Treffern nach Standardsituationen fielen. Nachdem beide Teams eine Woche zuvor jeweils den ersten Punkt erkämpft hatten, setzte Braunschweigs Trainer Michael Schiele auf dieselbe Startelf wie beim 2:2 in Düsseldorf. DSC-Trainer Daniel Scherning ersetzte den gelb-rot-gesperrten Frederik Jäkel durch Andres Andrade und brachte den erste Mitte der Woche verpflichteten Keeper Martin Fraisl für den veletzten Stefanos Kapino.