Arminia Bielefeld verpflichtet Torwart Armin Gremsl

Zuvor hatten die Ostwestfalen bereits Christopher Schepp (BW Lohne) und Theo Corbeanu (Wolverhampton Wanderers) verpflichtet. Gremsls Vertrag beim österreichischen Bundesliga-Drittletzten war bis zum Saisonende gültig, es dürfte demzufolge eine kleine Ablöse für den 28-Jährigen fällig sein.

Gremsl war beim SCR, der seit Saisonbeginn vom deutschen Ex-Nationalspieler Miroslav Klose trainiert wird, die Nummer zwei. Beim Zweitligisten Arminia nimmt er offiziell die Rolle als Nummer drei ein, die bisher Nils Hahne (18) inne hatte.

Trainer Daniel Scherning begründet die Verpflichtung Gremsls mit einem bisherigen Mangel an Erfahrung auf der DSC-Bank. Bisher waren zwei junge Keeper hinter dem unumstrittenen Stammtorwart Martin Fraisl (29) als Nummer zwei und drei geführt, Arne Schulz (19) und Hahne.

Armin Gremsl: "Werde hier bei Arminia mein Bestes geben"

„Mit Armin Gremsl vervollständigen wir unser Torhüterteam und können auch künftig mit Martin Fraisl als unsere Nummer 1, mit Arne Schulz als Nummer 2, mit Nils Hahne, der ja auch regelmäßig in der U19 zum Einsatz kommt, und jetzt eben Armin Gremsl auf vier Torhüter setzen. Seine Rolle bei uns haben Samir Arabi, Daniel Scherning und ich mit ihm klar besprochen“, erklärt dazu DSC-Torwarttrainer Marco Kostmann.

In Gremsls Vita sind zwei Erst- und 26 Zweitligaeinsätze in Österreich notiert. 54 Mal kam er in der ersten zypriotischen und zwei Mal in der ersten rumänischen Liga zum Einsatz.

„Ich bin hier, um Unterstützung für das Torhüterteam zu geben. Als Teamplayer freue ich mich auf diese Aufgabe bei einem deutschen Traditionsverein. Ich werde hier bei der Arminia mein Bestes geben, um den Anforderungen an mich gerecht zu werden“, sagt Gremsl.