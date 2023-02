Am Sonntag (13.30 Uhr) ist der Name des Gegners deutlich größer und die Erwartungshaltung geringer, wenn der DSC beim Hamburger SV zu Gast ist. Doch vielleicht ist das die Chance der Ostwestfalen, die von mehr als 4000 Fans begleitet werden.

Ein Blick auf die Ergebnisse der Hinrunde macht deutlich, dass sich Arminia gegen die Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga durchaus behaupten kann. Ein Sieg in Paderborn, Unentschieden in Darmstadt und Heidenheim. Bedeutet: Nur gegen ein Team der aktuellen Top Vier verloren die Bielefelder: den HSV. Das 0:2 am 4. Spieltag war das Abschiedsspiel des damaligen Trainers Uli Forte.

Arminia vor „anderer Herausforderung" als zuletzt

Danach übernahm Scherning und der strebt nun ein besseres Resultat gegen die Hamburger an. Wobei natürlich auch dem Coach bewusst ist, wie die Rollen zwischen dem Zweiten und Drittletzten derzeit verteilt sind. „Auf uns kommt jetzt eine ganz andere Herausforderung als an den drei Spieltagen zuvor zu. Wir treffen auf eine brutal offensiv ausgerichtete Mannschaft“, sagte Scherning.

Die Ausrichtung des Gegners könnte dem DSC allerdings in die Karten spielen. „Wir haben uns im Video genau angeschaut, welche Räume wir defensiv in den Griff bekommen müssen. Aber genauso, welche Möglichkeiten sich daraus für uns ergeben“, betonte Scherning und verwies auf einige Spiele der Hinrunde. Auch da hatte sich Arminia mehrfach mit wenig Ballbesitz zufriedengegeben und auf das eigene Umschaltspiel gesetzt. Darauf dürfte es auch am Sonntag hinauslaufen. „Es kommt nicht auf die Ballbesitzmenge an, sondern es geht darum, Umschaltmomente maximal gut zu nutzen und den Gegner vor Probleme zu stellen. Der HSV gibt uns vermutlich mehr Räume als die Gegner zuvor. Die Konterstärke hat uns einige Male ausgezeichnet. In diese Situationen wollen wir wieder kommen“, benannte Scherning ein mögliches Erfolgskonzept.

Robin Hack in Arminia-Startelf

Bei der Umsetzung ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Robin Hack. Der Offensivspieler und beste DSC-Torschütze steht nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder im Kader – und bekam vom Trainer eine Einsatzgarantie: „Ich kann es vorwegnehmen: Robin wird in die Startelf zurückkehren. Er ist sehr wichtig für uns. Wir haben gegen Rostock gesehen, wie sehr er uns gefehlt hat.“

Ob Hack wie so oft auf dem Flügel auflaufen wird oder wie beim Erfolg in Regensburg etwas zentraler, ließ Scherning allerdings noch offen. „Das hängt davon ab, wie wir offensiv die Positionen besetzen. Da ist noch nichts entschieden“, sagte der Trainer, der bis zum Freitagnachmittag keine Ausfälle zu beklagen hatte. Auch eine Startelf-Wiedervereinigung von Arminias beiden Topspielern der Hinrunde, Hack und Masaya Okugawa, ist denkbar. „In all unseren Systemen ist Platz für beide“, unterstrich Scherning.

Chancen auf einen Einsatz von Beginn an hat auch Fabian Klos, der in diesem Jahr dreimal eingewechselt wurde. Der Startplatz von Janni Serra wackelt nach drei dürftigen Leistungen nämlich gewaltig. „Die Frage ist, ob wir mehr Wucht, mehr Tempo oder beides brauchen. Wir haben verschiedene Konstellationen“, sagte Scherning, in dessen Überlegungen natürlich auch Bryan Lasme Berücksichtigung finden dürfte. Der Franzose war zuletzt trotz unglücklicher Aktionen noch einer der Aktivposten im lahmen DSC-Spiel.

So könnte Arminia spielen: Fraisl - Ramos, Hüsing, Andrade - Klünter, Lepinjica, Vasiliadis, Oczipka - Okugawa, Lasme, Hack