DSC-Pechvogel Silvan Sidler lässt sich nicht unterkriegen

Bielefeld

Sie hatten sich durch starke Leistungen in den erfolgreichen Testspielen und für ihren ersten Zweitliga-Einsatz im Dress von Arminia Bielefeld empfohlen, am Ende standen die drei Neuzugänge in der Startelf nach dem 1:2 in Sandhausen aber ebenso mit leeren Händen da wie die Etablierten.

Von Gunnar Feicht