Danilo de Souza: "Wir wollen die Energie mitnehmen"

Arminia Bielefeld hat wieder Gefallen am Gewinnen gefunden. Nach dem ersten Erfolg des Jahres in Regensburg soll am Freitag (18.30 Uhr) daheim gegen den FC Hansa Rostock der nächste folgen. "Wir wollen die Energie mitnehmen", sagte Co-Trainer Danilo de Souza.

Es ergab sich ein ungewohntes Bild bei der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Anstelle des erkrankten Cheftrainers Daniel Scherning nahm dieses Mal dessen Assistent Danilo de Souza auf dem Podium Platz und stellte sich den Fragen. Schon bei den Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag hatte Scherning gefehlt - und dies könnte auch im so wichtigen Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am Freitag (18.30 Uhr) der Fall sein. Aber auch das wäre kein größeres Problem aus Sicht von de Souza: "Wir haben ein gutes Trainerteam und arbeiten immer eng zusammen. Auch wenn Daniel noch nicht wieder fit sein sollte, was wir natürlich nicht hoffen, wird die Mannschaft gut betreut werden.“

Diesem Trainerteam gehört de Souza erst seit Arminias Winter-Trainingslager im spanischen Benidorm an. Zuvor war er beim VfL Osnabrück im Einsatz. Der DSC lief bei ihm allerdings keinesfalls unter dem Radar. "Auch wenn ich erst seit fünf Wochen hier bin, habe ich vorher jedes Spiel live oder wenigstens im Re-Live gesehen und konnte mir inhaltlich schon ein Bild der Mannschaft machen. Das hat die Integration für mich einfach gemacht“, sagte de Souza. Zufällig kam der Wechsel nach Bielefeld nicht. Das Sprachtalent - neben Deutsch spricht er auch Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Italienisch und Schwedisch - gilt schon lange als enger Vertrauter von Scherning.

Dem Heimspiel gegen Hansa blickt Arminias Co-Trainer zuversichtlich entgegen. Zum einen, weil der Auswärtssieg in Regensburg (3:1) am vergangenen Samstag für eine "gute Stimmung" sowie "viel Energie" für die Trainingswoche gesorgt habe. Und zum anderen, weil bereits mehr 21.000 Tickets verkauft wurden. "Das ist sehr wichtig für unsere Mannschaft. Das macht viel aus", sagte de Souza. Zuletzt hatte das DSC-Team vor heimischem Publikum gegen Sandhausen (1:2) allerdings gepatzt. Das soll sich nicht wiederholen.

Welche Spieler Arminia zum nächsten Erfolgserlebnis verhelfen sollen, ließ der Co-Trainer offen. Auswahl sei jedenfalls reichlich vorhanden: "Bis auf Robin Hack, der wegen seiner fünften Gelben fehlt, sind alle bereit und es haben auch wirklich alle gut trainiert. Das macht die Entscheidung nicht einfach.“ Und auch bei der Frage nach dem System - ob Vierer- oder Dreierkette - wollte sich de Souza nicht locken lassen: "Das entscheiden wir noch. Die Variabilität tut uns gut und wird uns helfen."