DSC verpflichtet Benjamin Kanuric

Der DSC Arminia Bielefeld hat Benjamin Kanuric verpflichtet. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt von Rapid Wien nach Ostwestfalen. Der österreichische U19-Nationalspieler hatte im Sommer an der Junioren-Europameisterschaft teilgenommen. Über Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

„Mit Benjamin gewinnen wir einen jungen Spieler mit sehr großem Entwicklungspotenzial. Er hat nicht nur alle Jugend-Nationalteams Österreichs durchlaufen, sondern in seinem jungen Alter bereits die Erfahrung von 50 Spielen in der ersten und zweiten Liga seines Heimatlandes gesammelt. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und körperlichen Anlagen bringt er die besten Voraussetzungen mit, um für unsere Mannschaft wichtig zu werden“, sagt Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia.

Beste Voraussetzungen

DSC-Cheftrainer Uli Forte freut sich auf den jungen Neuzugang: „Benjamin ist im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar und sticht mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Technik hervor. Wir sind froh, dass er jetzt im Arminia-Trikot seine Qualitäten auf den Platz bringen wird.“

„Arminia hat sich sehr um mich bemüht, und die Gespräche zwischen allen Beteiligten waren unheimlich positiv. Daher freue ich mich sehr, dass ich jetzt in Bielefeld bin. Ich möchte diesem Traditionsverein mit seinen tollen Fans dabei helfen, in der 2. Bundesliga erfolgreich zu sein", so Benjamin Kanuric.