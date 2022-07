DSC vor Saisonauftakt: Rzatkowskis Gespür für Sandhausen

Arminias Sommerzugang freut sich auf das Heimspiel am Sonntag

Bielefeld

Rechtzeitig zum Duell mit dem SV Sandhausen befindet sich ein echter Experte in Bezug auf den Gegner im Aufgebot von Arminia Bielefeld. Marc Rzatkowski stand in seiner Karriere schon elf Mal gegen den SVS auf dem Platz – so oft wie gegen keinen anderen Verein. Und auch die Bilanz kann sich sehen lassen.

Von Marc Kracht