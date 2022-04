Ein Abstieg und seine Folgen

Berlin

Schmerzhaft wird es so oder so. Ein Abstieg „tut halt weh“, wie Sportdirektor Rachid Azzouzi von der SpVgg Greuther Fürth nach dem besiegelten Gang in die Zweitklassigkeit sagte. Mindestens ein weiterer Club wird dem Tabellenletzten aus der Fußball-Bundesliga nach unten folgen.

Von dpa