Ein Fragezeichen und ein Rückkehrer bei Arminia Bielefeld

Werbung konnte kaum einer der eingesetzten Profis von Arminia Bielefeld bei der 1:4-Pleite in Düsseldorf für sich machen. Mit Blick auf das Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC ist daher von personellen Veränderungen auszugehen – teilweise zwangsläufig.

Gering dürften nach jetzigem Stand die Einsatzchancen bei Masaya Okugawa sein. Der Japaner, der am vergangenen Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, hat bisher logischerweise noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert und könnte sich frühestens am Spieltag freitesten. Maximal ein Kurzeinsatz dürfte bei entsprechender Verfassung realistisch sein. „Wenn er nicht beim Training dabei ist, wird es natürlich schwierig, dass er auflaufen wird. Wir müssen schauen, wie es dann aussieht, doch ich gehe davon aus, dass es sehr eng wird“, sagte Arminias Trainer Daniel Scherning auf der Pressekonferenz am Mittwoch.