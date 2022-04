Ein giftiger Cocktail für Arminia

Schon klar, es waren die Bayern. Aber es war eben auch eine Niederlage. Eine von so fürchterlich vielen in letzter Zeit. Dass sich die Bielefelder bemühen, das 0:3 gegen den Rekordmeister als Mutmacher auszulegen , ist angesichts ihrer prekären Lage einerseits nachvollziehbar. Andererseits reicht es nicht, um die Fakten zu verdrängen.

Sechs Niederlagen mit 16 Gegentoren in den letzten sieben Spielen, zwischendurch das schmeichelhafte 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Florian Krügers Treffer in dieser Partie war der einzige in den letzten 630 Minuten. Die Zeit nach dem 1:0-Siegtor am 23. Spieltag über Union Berlin hinzugerechnet, sind es sogar 667 Minuten. Aber darauf kommt es gar nicht an.