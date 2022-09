Eine gute Wahl für Arminia Bielefeld

Bielefeld

42 Tage ist es nun her, dass Daniel Scherning zum Cheftrainer von Arminia Bielefeld ernannt wurde. Eine Entscheidung, die Sport-Geschäftsführer Samir Arabi keinesfalls bereut hat: „Wir haben etwas in Gang gebracht, was wir hoffentlich sehr, sehr lange fortführen können.“

Von Marc Kracht