Einstellungsproblem? Arminia-Profi Vasiliadis sieht das anders

Mittelfeldakteur einer der wenigen Lichtblicke in der Rückrunde - Sonntag geht's zum HSV

Bielefeld

Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es zum HSV, eine Woche später kommt der 1. FC Heidenheim auf die Alm. Während dem einen oder anderen Arminen beim Gedanken an die kommenden Zweitliga-Aufgaben womöglich ein wenig flau in der Magengegend wird, werden bei Sebastian Vasiliadis überwiegend positive Erinnerungen wach.