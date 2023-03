Ernst Middendorp: SV Meppen statt Arminia Bielefeld

Nicht wenige Fans hatten auf eine Rückkehr von Ernst Middendorp zum DSC Arminia Bielefeld gehofft - in welcher Rolle auch immer. Doch am Dienstag hat der Drittligist SV Meppen die Verpflichtung des 64-Jährigen bekannt gegeben.

Erst am Freitag hatten sich die Meppener von Trainer Stefan Krämer getrennt. Middendorp wird sein Nachfolger.

Ein Ex-Armine geht, ein Ex-Armine kommt - den Emsländern droht als Tabellenschlusslicht der Abstieg in die Regionalliga. Middendorp soll das Team davor bewahren. Er unterschrieb einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag.

Der Fußball-Weltenbummler trainierte zuletzt den südafrikanischen Erstligisten Swallows FC (Johannesburg). Seinen dort bis 2026 datierten Vertrag hat Middendorp aufgelöst.

SV Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann sagte: „Wir sind überzeugt, dass Ernst Middendorp uns in der jetzigen Situation mit seiner enormen Erfahrung direkt helfen kann. Ich stand regelmäßig im Kontakt mit ihm, und weiß, wie intensiv sich Ernst Middendorp auch aus der Ferne mit dem deutschen Fußball, der 3. Liga und ganz speziell mit dem SV Meppen beschäftigt hat.“

Der im emsländischen Freren geborene Middendorp wird am Mittwochvormittag aus Südafrika in Deutschland erwartet und soll bereits die Trainingseinheit am Nachmittag leiten.

Geschäftsführer in Meppen ist in Ronald Maul ein ehemaliger Spieler Middendorps bei Arminia.

Middendorp war insgesamt dreimal Trainer beim DSC: Zunächst in den Jahren 1988 bis 1990, dann erneut von 1994 bis 1998. Während seiner zweiten Amtsperiode führte er die Ostwestfalen von der Regionalliga in die Bundesliga. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums von Arminia Bielefeld im Jahr 2005 wurde Middendorp von den Fans zum „Trainer des Jahrhunderts“ gewählt.

Neben Rot-Weiss Essen, KFC Uerdingen, FC Augsburg und dem VfL Bochum war Middendorp als Cheftrainer international unter anderem für Topklubs in China, Zypern, Thailand und Südafrika verantwortlich.