Erste Hilfe für verletzten Arminia-Profi Klos: Kalajdzic entreißt Helfern die Trage

Aktion des VfB-Stuttgart-Stürmers ist die Szene des Spiels in Bielefeld - Saisonende für die DSC-Legende?

Bielefeld

Eigentlich war die Fußball-Bundesligapartie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart (1:1) am Samstagnachmittag schon so gut wie vorbei. Doch als die beiden Bielefelder Alessandro Schöpf und Fabian Klos in der Nachspielzeit im Luftkampf mit den Köpfen heftig zusammenstießen, erlebte das Spiel zwei seiner größten Höhepunkte.

Von Dirk Schuster