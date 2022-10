Pep Guardiola voll des Lobes über Ex-Arminia-Torwart Stefan Ortega Moreno

Arminia Bielefelds Ex-Torwart Stefan Ortega Moreno hat für seinen neuen Klub Manchester City ein souveränes Pflichtspieldebüt gegeben. „Bisher habe ich, glaube ich, vieles richtig gemacht mit dem Wechsel“, sagte der 29-Jährige nach dem 0:0 am Dienstagabend in der Champions League bei Borussia Dortmund am Mikrofon von Amazon Prime.

Die Engländer haben damit schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den FC Sevilla Platz eins sicher. „Wir hatten uns vorgenommen zu gewinnen, das ist einfach der Anspruch, den man hier in der Mannschaft und in dem Verein hat. Aber es war wichtig, als Erster in der Gruppe durchzukommen, um eine bessere Ausgangsposition für das Achtelfinale zu haben“, sagte Ortega Moreno so routiniert, als würde er schon sein halbes Leben das City-Trikot tragen.

Dabei war der in Hofgeismar geborene Schlussmann noch in der vergangenen Spielzeit für Arminia am Ball. Erst vor wenigen Wochen stattete er seinen Ex-Kollegen in Bielefeld einen Besuch ab. Dass er nun in Dortmund für Manchester debütierte, sei „fast ein bisschen symptomatisch für meinen Werdegang“, sagte Ortega Moreno. „Ich musste mir immer relativ viel erarbeiten, habe dann den Hauptteil meiner Karriere in Bielefeld verbracht, wo es immer auf und ab und auf und ab ging. Jetzt bin ich bei einem der Top-5-Vereine in der Welt, durfte mein erstes offizielles Spiel hier in Deutschland im Signal-Iduna-Park bestreiten – für mich als Deutscher ist eine kleine Traumvorstellung.“ Es sei zudem schön gewesen, das City-Debüt „nicht so weit weg von Bielefeld" gegeben zu haben, wie er dem WDR sagte.

Ortega Moreno hatte im Vorfeld spekuliert darauf, dass Trainer Pep Guardiola ihm zu seinem Einsatz verhelfen könnte: „Als klar war, dass wir qualifiziert sind, hatte ich schon ein bisschen gehofft, dass sie sagen: Komm!“

Für City stand der Achtelfinaleinzug schon vor dem Anpfiff fest, es ging nur noch um die Abschlussplatzierung.

Im ersten Durchgang stand der Ex-Armine wiederholt im Fokus. Seine erste Prüfung war dann auch gleich seine schwierigste. Den Schuss des Borussen Karim Adeyemi parierte Ortega Moreno halb mit der Hand, halb mit dem Fuß beinahe in der Manier eines Handball-Keepers (15. Minute). Eben ganz so, wie man das ungezählte Male in Bielefeld von ihm gesehen hat.

Guardiola und Höwedes loben den Bielefelder

Später stand er dann auch gegen Giovanni Reyna (25.), Emre Can (39.) und Youssoufa Moukoko (42.) seinen Mann. „Er ist immer anspielbar, gerät nie aus der Ruhe“, sagte Amazon-Experte Benedikt Höwedes über Ortega Moreno. „Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Pep Guardiola ihn geholt hat.“

Der frühere FC-Bayern- und heutige City-Coach war mit Ortega Moreno sehr zufrieden. „Dortmund hatte ein paar klare Chancen. Stefan war so ruhig. Wir sind unglaublich zufrieden mit ihm. Er ist ein außergewöhnlicher Torwart. Ich kann das sagen, weil ich ihn jeden Tag im Training sehe", lobte Guardiola den Ex-Arminen.

Im zweiten Durchgang bekam der 29-jährige Schlussmann dann kaum noch Arbeit. City hatte nach starker erster BVB-Hälfte nun alles unter Kontrolle und ließ defensiv fast nichts mehr zu.

Heimdebüt nun gegen Sevilla?

„Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht“, sagte Ortega Moreno nach seinen ersten 90 Minuten in der Königsklasse. Es müssen nicht seine letzten gewesen sein. Auch im abschließenden Gruppenspiel kommende Woche gegen Sevilla (Mittwoch, 2. November) könnte er nun erneut den brasilianischen Stammtorwart Ederson vertreten. Es wäre dann sein Heimdebüt im Etihad Stadium.

Seinen Wechsel auf die Insel bezeichnete Ortega Moreno als ein „absolutes Abenteuer für meine Familie und mich. Wir genießen das jeden Tag. Alle sind super-freundlich, jeder hilft einem, nicht nur im Verein.“ Negative Erfahrungen seien seiner Familie und ihm bisher fremd. Lediglich „der Linksverkehr war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig.“ Der Torwart betonte: „Bisher habe ich, glaube ich, vieles richtig gemacht mit dem Wechsel.“

Zupackend: Manchesters Torwart Stefan Ortega Moreno (links) gegen Dortmunds Youssoufa Moukoko Foto: dpa

Mitspieler sollen auf Trikot unterschreiben

Das weinrote Trikot mit der Rückennummer 18, in dem Ortega Moreno in Dortmund auflief, wolle er nun von seinen Mitspielern signieren lassen und einen würdigen Platz dafür in seinem Haus in der Umgebung von Manchester finden.