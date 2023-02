Fabian Klos: „Ich habe dran geglaubt“

Das Drehbuch hielt in der Schlussphase mehrere Höhepunkte bereit. Erst ein Abseitstor des SSV Jahn Regensburg, dann der Doppelpack von Arminia Bielefeld zum 3:1-Auswärtssieg. Dabei im Mittelpunkt: DSC-Kapitän Fabian Klos.

Die Stimmen zu Arminia Bielefelds 3:1-Erfolg in Regensburg

Party nach dem Auswärtssieg in Regensburg: Arminias Bryan Lasme mit Fahne vor den 700 Gästefans.

Fabian Klos, Stürmer Arminia Bielefeld: "Ich habe dran geglaubt, dass heute ein Tag sein kann, an dem ich die Möglichkeit bekomme, die Mannschaft zum Sieg zu schießen. Die letzten acht, neun Monate waren für mich persönlich, sportlich und für den Verein nicht ganz einfach. Das tut mir sehr gut heute und der Mannschaft gut. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wir waren heute darauf vorbereitet, dass es Negativerlebnisse während der 90 Minuten geben kann und haben gut reagiert. Das 1:1 fiel relativ zügig und gerade in den ersten 15 Minuten in zweiten Halbzeit haben wir uns Vorteile erspielt. Deswegen ist der Sieg auch verdient."