408. Einsatz für Arminia: Fabian Klos stellt Rekord von Wolfgang Kneib ein

Klos zieht damit (nach Rechnung des Vereins) mit dem bisherigen Rekordspieler Wolfgang Kneib (70) gleich. Der ehemalige Torwart hat bereits betont, wie sehr er dem Stürmer den Rekord gönnt.

„Mit seiner Vereinstreue und seiner Einstellung fällt er im heutigen Profifußball aus dem Rahmen. Ein Typ vom alten Schlag, der als Persönlichkeit gut strukturiert ist und noch weiß, dass es etwas Besonderes ist, in der 1. und 2. Liga spielen zu dürfen“, erklärte Kneib im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Am 23. Juli 2011 gab Klos sein Pflichtspieldebüt für den DSC. Bei der 1:2-Niederlage im Drittligaheimspiel gegen den VfB Stuttagrt II wurde er in der 80. Minute für Johannes Rahn eingewechselt.

Seine ersten Treffer glückten Klos im Westfalen-Pokal. Im Erstrundenspiel beim TSV Rischenau (10:0) war der Mittelstürmer dreimal zur Stelle. Bis heute sollten weitere 163 Treffer für Arminia folgen. Im April 2018 stellte er im Zweitliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue den alten DSC-Rekord von Ernst "Johnny" Kuster ein. Es war Klos' 111. Tor für Arminia.

Und nun folgt als das Rekordspiel. Unlängst erklärte Klos dazu: "Wenn der Tag dann kommt, dann freue ich mich darüber, was ich hier geschafft habe und welche Marken ich hier gesetzt habe. Und irgendwann wird der Tag kommen, an dem mir das richtig bewusst wird, was in den letzten zwölf Jahren so alles passiert ist."

Von viel Tamtam rund um den Rekord sehen Klos und Arminia allerdings zunächst ab. Grund ist für den Tabellen-16. die übergeordnete Bedeutung der Partei gegen Darmstadt, auf die der volle Fokus gerichtet ist. Da Arminia am kommenden Freitag gegen Nürnberg ein erneutes Heimspiel hat, könnte, wenn alles gut läuft, die große Würdigung für den dann womöglich alleinigen Rekord folgen.