Der Fan-Protest und seine Folgen

Bielefeld

Es gibt diese Unentschieden, bei denen der Punkt gerne mitgenommen wird. So eins war das 3:3 von Arminia Bielefeld bei Eintracht Braunschweig am Sonntag gewiss nicht. Für so manchen Fan, Spieler und Verantwortlichen wird es sich auch am Tag danach noch wie eine derbe Niederlage angefühlt haben.