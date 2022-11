Florian Dick: „Ich sehe Arminia nicht gerne da unten“

Bielefeld/Kaiserslautern

In seinen vier Jahren bei Arminia Bielefeld (2014 bis 2018) hat Florian Dick eine Menge erlebt. Mittlerweile ist der 37-Jährige Teammanager des 1. FC Kaiserslautern. Vor dem Duell am Samstag (20.30 Uhr) in Bielefeld spricht Dick über Zauberei, Erinnerungen und den Aufschwung am Betzenberg.

Von Marc Kracht