Florian Krüger verlässt Arminia Bielefeld

Die beiden Vereine einigten sich am Dienstag auf den Transfer. Über die Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Krüger erhält beim derzeitigen Tabellenachten der Eredivisie, dem Heimatklub des ehemaligen Bayern-Stars Arjen Robben, einen Vierjahresvertrag bis Mitte 2026 mit Option auf eine weitere Saison.

MEHR ZUM THEMA Krüger und de Medina bei anderen Klubs im Gespräch Robin Hack bleibt bei Arminia

"Das ist der richtige Ort für den nächsten Schritt. Ich verfolge die Eredivisie seit Jahren wegen Freunden, die in den Niederlanden gespielt haben. Es ist ein Wettbewerb, in dem Angriffsfußball gespielt wird, und das liegt mir", wird Krüger auf der Webseite des FC Groningen zitiert.

Krüger stand seit seinem Wechsel vom FC Erzgebirge Aue im Sommer 2021 beim DSC unter Vertrag. In 27 Erstligaspielen erzielte er für die Arminia ein Tor, außerdem kam er in der laufenden Zweitligasaison auf vier Einsätze, davon ein Mal von Beginn an. Der richtige Durchbruch wollte ihm in Bielefeld allerdings nicht gelingen. Zuletzt musste sich der 23-Jährige in der Spitze hinter Fabian Klos, Janni Serra und Bryan Lasme anstellen - sowohl unter Trainer Uli Forte als auch jetzt unter Daniel Scherning.

„ Flo hat sich bei Arminia immer tadellos verhalten. “ Sport-Geschäftsführer Samir Arabi

„Florian Krüger bietet sich mit dem FC Groningen in einer attraktiven Liga eine tolle Chance, sich zu zeigen. Wir haben uns deswegen auf Wunsch des Spielers mit dem FC Groningen auf einen Transfer verständigt. Unsere guten Wünsche begleiten Flo, weil er sich hier bei der Arminia immer tadellos verhalten hat“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zum Krüger-Abgang.

Noch bis einschließlich Donnerstag ist das Transferfenster geöffnet. Es ist davon auszugehen, dass sich auch bei Arminia Bielefeld noch mehr tun wird.

MEHR ZUM THEMA Arminia Bielefeld holt im sechsten Anlauf den ersten Sieg - 4:1 gegen Braunschweig Dreierpack in neun Minuten bricht den Bann

Nachdem sich Robin Hack für einen Verbleib bei Arminia entschied, könnte Nathan de Medina zeitnah der nächste Abgang sein. Wie die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet, steht der 24-Jährige vor einem Wechsel zur Eintracht und soll dort bereits den Medizincheck absolviert haben. Im Juli 2020 war de Medina vom belgischen Klub Royal Mouscron nach Bielefeld gewechselt.