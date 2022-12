Flutlicht kostet bald nur noch 400 Euro

Bei Arminia Bielefeld rückt der Nachhaltigkeitsaspekt immer mehr in den Fokus

Bielefeld

Am Thema Nachhaltigkeit kommt auch der Profifußball nicht vorbei. Mittlerweile ist es sogar Teil der Lizenzierungskriterien der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Logisch also, dass die Klubs mitziehen. Bei Arminia Bielefeld handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess der Optimierung – unter anderem in Sachen Energieeffizienz.

Von Marc Kracht