Forte neuer Arminia-Trainer?

Forte ist 48 Jahre alt und hat in der abgelaufenen Saison den Schweizer Zweitligisten Yverdon Sports FC in der Challenge League trainiert. Zuvor war Forte unter anderen Coach bei Young Boys Bern, Grashopper Zürich, FC St. Gallen und beim FC Zürich. Dort war Cedric Brunner einer seiner Spieler. Der Rechtsverteidiger absolvierte unter Forte 57 Spiele. Von 2018 an lief Brunner für Arminia auf, am 30. Juni endet sein Vertrag beim DSC und der 28-jährige Schweizer wurde auch schon offiziell verabschiedet. Ob eine Verpflichtung von Forte ein Umdenken bewirken könnte? Eigentlich hat Brunner das klare Ziel, weiter erstklassig Fußball zu spielen.

