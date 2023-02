Für Arminia Bielefeld steht viel auf dem Spiel

In Regensburg geht es auch darum, den dringend erforderlichen Stimmungsumschwung einzuleiten

Bielefeld

Es steht viel auf dem Spiel. Einen Auftritt wie am Sonntag gegen den SV Sandhausen darf sich Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld am Samstag (13 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg nicht noch einmal erlauben. Sonst droht sich die ohnehin schon aufgeladene Stimmung in Ostwestfalen weiter zu verschärfen.