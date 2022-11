„Vom Potenzial her hat Arminia mit dem Tabellenende überhaupt nichts zu tun“, sagte Schuster bei seiner Spieltags-Pressekonferenz. Das wollte er zunächst anhand der Namen der DSC-Offensivabteilung verdeutlichen, ergänzte seine Aufzählung dann aber auch um die Defensive und hatte schließlich zwölf Feldspieler beisammen. „Das ist Minimum oberes Zweitliga-Niveau, wenn nicht noch mehr. Wenn man nur die Namen sieht, ist die Favoritenrolle vergeben“, betonte Schuster.

„ Wir müssen alles abrufen, um in Bielefeld bestehen zu können. “ Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster

Eine interessante Einschätzung, zumindest bei der Betrachtung des bisherigen Saisonverlaufs beider Mannschaften und des aktuellen Tabellenstands. Kaiserslautern hat nach der Rückkehr aus der 3. Liga bereits 20 Punkte gesammelt – neun mehr als Arminia –, nur zwei von 14 Partien verloren und belegt einen guten siebten Platz. „Das sind Zahlen, die für deren Qualität, für deren Auftreten sprechen und dafür, dass sie in der Liga mehr als angekommen sind“, sagte DSC-Trainer Daniel Scherning anerkennend. Dennoch machte Schuster noch einmal deutlich: „Wir müssen alles abrufen, um in Bielefeld bestehen zu können.“

Der 54-Jährige fahre allerdings so oder so mit einem guten Gefühl nach Bielefeld. Das liegt an einem ganz bestimmten Spiel: Mit dem SV Darmstadt 98 gewann Schuster im Mai 2014 das Relegationsrückspiel in der Schüco-Arena mit 4:2 nach Verlängerung, schaffte den Aufstieg in die 2. Liga und besiegelte den DSC-Abstieg in Liga drei.

Da kommt nun auch der FCK her und hat sich in der 2. Liga zum Remis-König entwickelt. Bereits acht Mal teilten sich die „Roten Teufel“ mit dem Gegner die Punkte – zwischenzeitlich sechs Mal in Folge. Daraus ergibt sich auch, dass Kaiserslautern nur eines der vergangenen neun Spiele gewann. Eine Serie, die Arminia verlängern möchte – und muss. Denn bei der Verteilung der derzeitigen Last stimmte auch Schuster mit ein: „Arminia hat als Letzter sicherlich einen gewissen Druck, um da unten rauszukommen.“

Hoffen auf die Heimstärke

Dieser Ausgangslage ist sich natürlich auch Scherning bewusst. Einen weiteren mutlosen Auftritt wie zuletzt in Fürth (0:1) können sich er und sein Team nicht leisten. Vor allem nicht im eigenen Stadion. Hoffnung ist daher an die bisherige Heimbilanz unter dem DSC-Coach geknüpft: Bei drei von vier Partien hieß der Sieger Arminia. „Um auch dieses Heimspiel zu gewinnen, brauchen wir im Vergleich zur Vorwoche eine deutlich bessere Leistung in Richtung des gegnerischen Tores“, sagte Scherning und betonte, worauf es wieder einmal ankommen wird: „Nur über die Basistugenden wird es gehen in unserer Situation. Wir haben zu Hause aber schon gezeigt, dass wir sie auf den Platz bekommen können und dann in der Lage sind, als Mannschaft einen Gegner vor Probleme zu stellen.“

Dazu beitragen kann auch wieder Andres Andrade nach auskuriertem Infekt. Frederik Jäkel hat nach dreiwöchiger Auszeit in Folge einer Gehirnerschütterung wieder mit dem Team trainiert und wäre zumindest eine Option für die Verteidigung. „Wir sind froh, dass er wieder dabei ist. Wir haben wichtige Aufgaben vor der Brust. Er sollte zügig in der Verfassung sein, um der Mannschaft helfen zu können“, sagte Scherning. Diese Hilfe könnte notwendig sein, denn der Einsatz von Abwehrchef Oliver Hüsing, der bisher keine Minute verpasste, ist wegen Problemen am Sprunggelenk nicht gesichert. Gleiches gilt für Robin Hack (Schienbein).