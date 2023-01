10.200 Euro Geldstrafe für Arminia Bielefeld

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 10.200 Euro belegt. Es geht um zwei Vorfälle im Oktober 2022.

DFB-Sportgericht ahndet Vorfälle in Hannover und Stuttgart

Das Fehlverhalten einiger Fans kommt Arminia Bielefeld teuer zu stehen. Es geht um Ereignisse während der Zweitliga-Meisterschaftspartie bei Hannover 96 am 16. Oktober (0:2) und des DFB-Pokalspiels beim VfB Stuttgart (0:6) drei Tage später.

In Hannover wurden im Bielefelder Block elf Bengalische Feuer abgebrannt. In Stuttgart waren es fünf Bengalische Feuer und ein Rauchtopf. Dafür belegte das DFB-Sportgericht den Verein mit Geldstrafen in Gesamthöhe von 10.200 Euro.

Bis zu 3 400 Euro dieser Summe können laut einer DFB-Mitteilung für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden, was dem DFB bis zum 31. Mai beziehungsweise 30. Juni 2023 nachzuweisen wäre.

Der Verein habe den Urteilen zugestimmt. Sie sind damit rechtskräftig.