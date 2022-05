Gehen nach Kunze auch Okugawa, Pieper und Schöpf?

Bei Arminia Bielefeld wird es nach dem Abstieg wie berichtet einen Umbruch geben. Seit Monaten gibt es Spekulationen vor allem um die Stammspieler mit am 30. Juni 2022 auslaufenden Verträgen. Der Wechsel von Fabian Kunze ist derweil bestätigt.

Fabian Kunze verlässt Arminia nach drei Jahren und schließt sich Hannover 96 an.

Kunze (23) habe das Angebot der Bielefelder zur Verlängerung des Vertrages ausgeschlagen, teilte der DSC am Mittwoch mit. „Wir bedanken uns bei Fabian für seine Leistungen und seinen Einsatz im Arminia-Trikot, in dem wir ihn gerne weiterhin gesehen hätten. Wir wünschen ihm für die sportliche und berufliche Zukunft alles Gute, viel Glück und Gesundheit“, wird Samir Arabi, Sport-Geschäftsführer des DSC, in der Pressemitteilung zitiert. Der gebürtige Bielefelder Kunze war im Sommer 2019 vom Regionalligisten SV Rödinghausen zur Arminia gekommen.