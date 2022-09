Gonzalo Castro beendet Karriere

Gonzalo Castro, früherer Nationalspieler und Fußballer von Arminia Bielefeld, hat seine Karriere beendet. Das teilte er am Freitag auf seinem Instagram-Kanal mit.

„Mit großer Freude, Stolz und Wehmut ist es nun auch für mich an der Zeit, auf 17 Jahre Profifußball zurückzublicken“, schrieb der 35-Jährige am Freitag auf seinem Instagram-Profil. Es sei „eine unglaublich emotionale Reise“ gewesen, in der er immer versucht habe, „alles zu genießen und wertzuschätzen“.

Zwölf Einsätze für Arminia

Castro spielte für Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und zuletzt für etwas mehr als eine Halbserie bei Arminia (zwölf Einsätze, ein Tor). Dort lief sein Vertrag nach der vergangenen Saison aus. Er absolvierte insgesamt 421 Bundesliga-Spiele, 30 Partien in der Champions League und 28 Begegnungen in der 2. Liga. Dazu kamen fünf Einsätze im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Der Mittelfeldspieler bedankte sich bei seiner Familie, Trainern, Mitspielern und Fans. Seine mit Emojis garnierte Nachricht schloss er mit dem Satz, dass er nicht ein Mann der vielen Worte, sondern eher der Gelben Karten sei.