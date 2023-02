Der DSC Arminia, die Klos- und die Trainer-Frage

Gegen Hansa Rostock könnte Assistenzcoach de Souza noch mehr in den Fokus rücken

Bielefeld

Wird Cheftrainer Daniel Scherning rechtzeitig wieder fit genug, um am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Hansa Rostock an der Seitenlinie stehen zu können? Und verdrängt Stürmer Fabian Klos nach seinem Joker-Doppelpack zuletzt beim 3:1 in Regensburg den zuletzt unglücklich agierenden Janni Serra aus der Startelf?