Harte Belastungsprobe für Arminia

60 Minuten plus Nachspielzeit blieben Arminia Bielefeld am Freitagabend in Fürth, um aus dem 0:1 wenigstens noch ein 1:1 zu machen. Ganz schön viel Zeit eigentlich. Doch sie reichte nicht einmal, um auch nur eine halbwegs gefährliche Torchance zu produzieren. Und das, obwohl Greuther Fürth als Tabellenletzter mit den zu diesem Zeitpunkt zweitmeisten Gegentreffern aller Zweitligisten in das Spiel gegangen war. Unfassbar.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar