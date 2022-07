Härtetest im Heidewald

Trainiert haben sie viel und fleißig. Nun gilt es für die Arminia-Profis, das Erarbeitete unter Wettkampfbedingungen auf den Platz zu bringen. „Es ist die Hauptprobe“, ordnet Trainer Uli Forte den Stellenwert der Partie ein und gibt mit einem Augenzwinkern die Zielsetzung aus: „Wenn die Probe ins Wasser fällt, ist das ja meist für den Start ganz gut. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen.“

Aufbauen können die Arminen auf einen 3:1-Sieg aus dem Trainingslager gegen den griechischen Meister Olympiakos Piräus. Die kommende Herausforderung gegen den Zweitplatzierten der Eredivisie-Vorsaison dürfte aber noch einmal größer werden. „Eindhoven ist eine Top-Mannschaft, die uns richtig fordern wird“, betont Forte, der einen Abgang bei der PSV besonders bedauert: „Schade, dass Mario Götze nicht mehr da ist. Den hätten wir gerne getroffen.“ Der Weltmeister von 2014 ist zu Eintracht Frankfurt gewechselt.

Auch das Wiedersehen mit Ritsu Doan wird ausbleiben. Der flinke Japaner, der in der Saison 2020/21 nach Bielefeld verliehen war, hat Eindhoven in dieser Woche in Richtung SC Freiburg verlassen.

Der wohl bekannteste Name sitzt bei der PSV auf der Bank. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Ruud van Nistelrooy hat den Ex-Paderborner Roger Schmidt als Trainer zu dieser Saison abgelöst. Von 1998 bis 2001 spielte van Nistelrooy selbst für Eindhoven, ehe er eine große Karriere mit Stationen bei Manchester United und Real Madrid einschlug. Auch beim Hamburger SV stand der 46-Jährige eineinhalb Jahre unter Vertrag. Seine Trainerlaufbahn startete er 2014 als Co-Trainer der Niederlande. 2019 zog es ihn zur PSV, wo er die U19 und dann die zweite Mannschaft betreute.

Das Eindhovener Team, das sich im Trainingslager im Hotel Klopsterpforte in Marienfeld (Kreis Gütersloh) aufhält, startet erst am 6. August in die neue Saison. So viel Zeit bleibt Bielefeld nicht mehr. Am nächsten Samstag (16. Juli, 13 Uhr) steht der erste Spieltag beim SV Sandhausen an. Über die mögliche Aufstellung und Ausrichtung soll der Test nun Aufschluss geben. „Es ergibt Sinn, in die Richtung des Sandhausen-Spiels zu gehen. Ob wir schon elf von elf Spielern aus der Startformation sehen, wird sich zeigen. Und auch über das System ist noch nicht entschieden“, sagt Trainer Forte.