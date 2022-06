Hat für Arminia-Stürmer Klos das Warten am Montag  ein Ende?

Arminia Bielefelds Trainer Uli Forte hofft, dass Fabian Klos von Montag an wieder am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten teilnehmen kann.

Noch in der Zuschauerrolle: Fabian Klos am Freitagabend beim Testspiel in Steinhagen.

„Das wäre schön, wir warten sehnlichst auf ihn“, sagte Forte am Wochenende. Wegen der schweren Kopfverletzung (Bruch der Stirn- und Augenhöhle), die sich Klos am 2. April im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart zuzog, konnte der Stürmer bisher lediglich individuell trainieren. Nach 2013 ist es bereits seine zweite Verletzung dieser Art. Doch dank der neuen Carbon-Gesichtsmaske ist es Klos möglich, in Kürze wieder am Mannschaftstraining teilzunehmen, vielleicht sogar schon am Montag.