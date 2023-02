Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Heidenheim – dieses Duell gab es in der Schüco-Arena zuletzt am 28. Juni 2020. Der DSC gewann mit 3:0. Arminia stand bereits als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Heidenheim blieb trotz der Niederlage Tabellendritter, verpasste den Aufstieg in der Relegation gegen Werder Bremen.

Zwei Jahre und acht Monate später spielt der FCH erneut in der Zweitliga-Spitzengruppe mit. In Bielefeld hat sich dagegen einiges getan. Der damalige Erstliga-Aufsteiger kämpft jetzt gegen den drohenden Abstieg in Liga drei. Daher hat das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) einen hohen Stellenwert – zumal die Arminen die ersten beiden Auftritte dieses Jahres vor eigenem Publikum gegen Sandhausen (1:2) und Rostock (0:1) vermasselten. „Die kommenden und die Heimspiele allgemein werden ein Schlüssel sein, um die Klasse zu halten“, sagte Daniel Scherning auf der Pressekonferenz am Freitag. Drei der nächsten vier Partien trägt der DSC daheim aus.

Den Arminia-Trainer verbindet eine besondere Geschichte mit Gegner Heidenheim. Das Hinspiel in Baden-Württemberg am fünften Spieltag war Schernings erste Partie als Bielefelder Cheftrainer. Robin Hack bescherte mit einem Fernschuss-Kunststück immerhin ein 1:1. 19 weitere Zähler sind seitdem auf Arminias Konto gewandert. „Mit 20 Punkten sind wir nicht zufrieden. Was bis jetzt gefehlt hat, ist Kon-stanz über mehrere Spiele und Wochen. Das ist der Hauptpunkt, den man in der Zeit, die ich jetzt hier bin, feststellen muss“, lautet die persönliche Halbserien-Bilanz des Trainers.

Drei Punkte mehr sollen es am Sonntag werden. Dafür braucht es eine ordentliche Leistung wie in der Vorwoche beim Hamburger SV (1:2) – und noch ein bisschen mehr. „Wir haben gesehen, was auch gegen ein Topteam möglich ist, wenn man viel von seinem Plan umsetzt. Wir haben nur deutlich zu wenig aus unseren Chancen gemacht“, blickte Scherning zurück und trauerte einem möglichen Unentschieden hinterher. Denn: „Wir brauchen Punkte, egal wo. Nur die helfen uns weiter.“

Dass nach dem Tabellenzweiten aus Hamburg nun mit dem Dritten Heidenheim der nächste Aufstiegsaspirant der Gegner ist, kommt Scherning ganz gelegen. „Die Mannschaften von oben scheinen uns aktuell etwas mehr zu liegen“, sagte der DSC-Coach. Arminia kann dann etwas defensiver ausgerichtet auftreten, muss nicht selbst den Großteil des Spiels machen.

Heidenheim aktiver als Sandhausen und Rostock

Heidenheim agiere zwar etwas anders als der sehr ballorientierte HSV, doch Scherning rechnet mit einem aktiven Gegner: „Heidenheim wird einiges fürs Spiel machen, sicherlich mehr als Sandhausen oder Rostock. Das kann uns mehr Räume geben. Wir wollen aber auch selbst aktiv sein.“

Verraten, ob Arminia bei einer Ausrichtung mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette bleibt, wollte Scherning nicht. Doch es spricht einiges dafür. Zum Beispiel, dass Heidenheim mit Toptorjäger Tim Kleindienst (15 Treffer) über eine ähnliche Gefahr wie der HSV mit Robert Glatzel verfügt. Und den hatte die DSC-Verteidigung gut im Griff. „Es geht aber nicht nur um einen einzelnen Stürmer, sondern auch um das Ringsherum“, betonte Scherning.

Der muss bis Sonntag auch die Frage beantworten, wie er seine Offensive personell bestückt. Ob beispielsweise erneut Fabian Klos als Zielspieler gefragt ist und ob der in Hamburg abfallende Masaya Okugawa noch einmal von Beginn an ran darf. „Bei Masaya sieht man, dass er nach einer Vorbereitung mit Verletzung noch nicht ganz im Rhythmus ist“, sagte Scherning, der am Freitag ein längeres Gespräch mit dem Japaner führte: „Er wird ein wichtiger Faktor für die restliche Saison sein. Wir müssen ihn nur in eine optimale Verfassung bekommen. Er wirkt nachdenklich. Ich habe ihm mein Vertrauen ausgesprochen.“ Was nicht bedeutet, dass Okugawa am Sonntag in der Startelf stehen muss.

So könnte Arminia spielen: Fraisl - Jäkel, Ramos, Andrade - Klünter, Vasiliadis, Lepinjica, Consbruch (Okugawa), Oczipka - Klos, Hack