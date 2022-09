Bielefeld

Zwischen 2018 und 2021 gelangen Janni Serra bei Holstein Kiel in 91 Pflichtspielen 35 Tore und 13 Vorlagen. An diese Werte konnte er bei Arminia Bielefeld bisher nicht anknüpfen (sechs Tore, zwei Assists in 35 Spielen). Am Samstag (13 Uhr) kommt es nun zum Wiedersehen mit dem Ex-Verein.

Von Marc Kracht