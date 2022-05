Kapino wird Arminias neue Nummer eins

Der schwedische Torhüter Linner (25) war im Januar 2020 vom DSC verpflichtet worden. An Ortega Moreno aber war für ihn kein Vorbeikommen, weshalb er im August 2021 in der Hoffnung auf mehr Spielpraxis an den italienischen Zweitligisten Brescia Calcio verliehen worden war. Dort kam er aber lediglich zu einem Einsatz. Anfang Februar ließ sich Linner dann in seine Heimat zu GIF Sundsvall verleihen. Doch auch dort kam der Keeper nicht zum Zug und machte seinem Ärger via Interview Luft. Daraufhin brach der Klub die Leihe ab.

