Kein Sieger zwischen SC Paderborn und Arminia Bielefeld

Das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften lag noch gar nicht so lange zurück. Am 16. Spieltag Anfang November hatte Arminia das OWL-Duell mit 2:0 für sich entscheiden. Dabei hatte Paderborns Torhüter Jannik Huth in der Anfangsphase die rote Karte gesehen. Da das Rückrundenspiel erst Ende Mai ausgetragen wird, stand einem Testspiel als Härtetest vor dem Start der Rückrunde in der nächsten Woche nichts im Weg.

Muslija trifft sehenswert

Im Gegensatz zum Ligaspiel erwischte dieses Mal der SCP den deutlich besseren Start. Die Gastgeber wirkten zunächst etwas gedankenschneller und entschieden die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich. Kai Klefisch und Ron Schallenberg gaben die ersten Schüsse ab, die das Ziel aber noch deutlich verfehlten. Ganz genau zielte dagegen Florent Muslija. Nach Pass von Raphael Obermair versenkte der Mittelfeldmann in Minute zehn sehenswert in die lange Ecke zum 1:0 - keine Chance für DSC-Keeper Martin Fraisl.

Auch danach blieben die Paderborner erst einmal optisch überlegen, ohne allerdings gefährlich zu werden. Von den Arminen, die bei Robin Hack nach dessen Verhärtung der Gesäßmuskulatur kein Risiko eingehen wollten und er deshalb nicht zum Einsatz kam, war offensiv fast nichts zu sehen, aber die Abwehrreihe hatte sich formiert. Nach etwa einer halben Stunde reagierte DSC-Trainer Daniel Scherning, stellte von einem System mit Vierer- auf eines mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette um. Immerhin gaben die Gäste kurz vor der Pause noch ihren ersten Torschuss durch Bryan Lasme ab, der klar über dem Tor landete (44.). "Die erste Halbzeit war gar nicht gut, da sind wir zu viel hinterhergelaufen", kommentierte Arminia-Trainer Scherning, der danach aber noch eine bessere Vorstellung seines Teams sehen sollte.

Denn aus der Pause kam die Arminia klar verbessert. Das Spiel verlagerte sich nun zunehmend in die SCP-Hälfte. Zunächst schoss Lasme noch am Tor vorbei (50.), dann aber war Bielefeld erfolgreich. Wieder war Lasme beteiligt, indem er Marcel Hoffmeier aussteigen ließ und zum Abschluss kam. SCP-Torwart Huth ließ nach vorne abklatschen und Janni Serra staubte aus kurzer Distanz zum 1:1 ab (59.). "Wir waren deutlich aggressiver, haben höher gepresst, viele Ballgewinne gehabt - ein ganz anderes Gesicht", lobte Scherning.

Das war es dann aber auch erst einmal mit den Höhepunkten. Die Szenen spielten sich zwischen den Strafräumen ab. Den letzten Torschuss der 90 Minuten setzte Paderborns Marvin Pieringer über das Tor (90.).

Die Partie ging - wie zuvor vereinbart - in die Verlängerung. Spätestens jetzt kamen fast alle Akteure auf dem Spielberichtsbogen zum Einsatz. Bei Arminia auch der gerade erst verpflichtete Theo Corbeanu (Leihe von den Wolverhampton Wanderers) feierte seine Premiere im DSC-Trikot. Er hatte aber nicht die nächste Chance, sondern Sturmkollege Fabian Klos, dessen Kopfball beim eingewechselten SCP-Keeper Pelle Boevink landete (98.).

Danach kam der SCP noch einmal auf. Pieringer konnte sich aber nicht entscheiden, ob er passen oder schießen sollte (110.), die Chance war vertan. Fünf Minuten später landete sein Abschluss nach Flanke von Dennis Srbeny am Außenpfosten. "Das Ergebnis geht schon in Ordnung, wir hatten eine ähnliche Anzahl an guten Möglichkeiten", sagte Scherning.

„Mir hat der Test sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, bis auf die 15 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, ein tolles Spiel gemacht“, sagte Lukas Kwasniok. Paderborns Trainer sah aber auch Schwächen: „Wir müssen lernen, unter Druck auch mal vorne die Bälle festzumachen und sich dann durchzusetzen. Ansonsten war das die Mannschaft, die ich lieben gelernt habe, die eine hohe Intensität gegen den Ball gegangen ist und den Gegner beherrscht hat.“

SC Paderborn: Huth (91. Boevink) - Hoffmeier (80. Schuster), Heuer (64. Hünemeier), Müller (91. van der Werff) - Schallenberg (91. Klaas), Klefisch (64. Rohr) - Justvan (80. Srbeny), Muslija (80. Tachie), Obermair (91. Carls) - Leipertz (80. Conteh), Platte (64. Pieringer)

Arminia Bielefeld: Fraisl (91. Schulz) - Klünter (91. Corbeanu), Jäkel (71. Ramos), Andrade (71. Hüsing), Oczipka (91. Rzatkowski) - Lepinjica (46. Prietl), Vasiliadis (91. Kanuric) - Lasme (91. Klos), Okugawa (46. Consbruch), Bello (91. Sidler) - Serra (71. Gebauer)

Tore: 1:0 Muslija (10.), 1.1 Serra (59.)