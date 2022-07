Keine Punkte und Rot für den Trainer

Arminia Bielefeld verpatzt mit 1:2 in Sandhausen den Zweitliga-Start

Sandhausen

Verpatztes Punktspieldebüt für Arminia Bielefelds neuen Trainer Uli Forte: Beim SV Sandhausen setzte der Fußball-Zweitligist den Saisonstart mit 1:2 (0:1) in den Sand - und der Coach sah schon in der 44. Minute die Rote Karte. Nach einer Ampelkarte gegen Sidler spielten die Gäste zudem fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl.

Von Gunnar Feicht