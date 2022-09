Klimowicz hinterlässt guten Eindruck

Fabian Klos wird der Arminia aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen fehlen. Die Tore müssen also andere erzielen. Vor allem Robin Hack hat diese Aufgabe zuletzt mit drei Treffern in den vergangenen drei Spielen übernommen und will diese Serie am Freitag (18.30 Uhr) bei seinem Ex-Klub 1. FC Nürnberg ausbauen.

