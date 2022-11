Klos vor Duell mit Magdeburg geehrt: 400 Pflichtspiele für Arminia

Rekordtorschütze seines Vereins ist er bereits, jetzt ist Fabian Klos auch auf dem besten Weg, Arminia Bielefelds Rekordspieler zu werden. Beim jüngsten 2:0-Erfolg im OWL-Duell gegen den SC Paderborn lief der 34-Jährige bereits zum 400. Mal in einem Pflichtspiel für den DSC auf. Dafür ist Klos am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr, Schüco-Arena/Sky) geehrt worden.

Vor dem Warmmachen überreichte Vereinspräsident Rainer Schütte auf dem Spielfeld dem DSC-Dauerbrenner ein gerahmtes Klos-Foto im Arminia-Trikot mit der Zahl 400 und dazu ein Bäumchen.

Begleitet wurde die Ehrung von stehenden Ovationen und anhaltendem Applaus des Publikums schon während der Anmoderation durch Stadionsprecher Sebastian Wiese. Von der Südtribüne schallten „Fußballgott, Fußballgott"-Rufe. Beinahe die gesamte Mannschaft stand bei der Ehrung um Klos herum und applaudierte.

Klos erzielte in seinen 400 Einsätzen für die Ostwestfalen vom Westfalenpokal bis zur Bundesliga 164 Tore. 72 Treffer bereitete er vor. Seinen ersten Einsatz verzeichnete er am 23. Juli 2011 im Drittliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II (1:2). Klos wurde damals wenige Minuten vor dem Abpfiff für Johannes Rahn eingewechselt.

Jetzt fehlen ihm nur noch acht Einsätze, um mit dem aktuellen DSC-Rekordspieler Wolfgang Kneib gleichzuziehen. Kneib (69) stand von 1980 bis 1993 im Arminia-Tor. „Wenn es sich einer verdient hat, dann Fabi“, sagte Kneib in Bezug auf seinen drohenden Rekordverlust noch während der laufenden Zweitligasaison kürzlich in einem Vereins-Podcast.

„ 400, das ist eine Hausnummer. “ Janni Serra

DSC-Stürmer Janni Serra ist von der Anzahl der Einsätze seines Teamgefährten beeindruckt. „400 Spiele, das ist eine Hausnummer. Das gibt es heutzutage nicht mehr so häufig", sagte der 23-Jährige nach dem Sieg in Paderborn. Dort wurde Klos kurz vor Schluss für Serra (sechs Saisontore) eingewechselt.

So könnte es auch heute im Spiel gegen Magdeburg laufen. Serra, dem gegen den SCP das Führungstor gelang, ist derzeit für die Startelf gesetzt. Klos darf sich aber als Joker Hoffnungen auf seinen 401. Einsatz für die Ostwestfalen machen.

Wenn der Routinier weiterhin in jedem Spiel zum Einsatz kommt, würde er am 24. Spieltag den Kneib-Rekord einstellen. Dann empfängt der DSC daheim den SV Darmstadt 98. Jenes Team also, gegen das Klos mit Arminia seine wohl bitterste Niederlage erlitt. 2014 stieg Bielefeld nach einer 2:4-Heimniederlage im Relegations-Rückspiel auf der Alm gegen die Lilien in die 3. Liga ab.