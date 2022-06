Über Social Media verkündeten die frisch gebackenen Eltern ihr Glück. Dem Instagram-Post zufolge wurde der kleine Klos vergangene Woche, am 02. Juni geboren. Zahlreiche Glückwünsche von Fans ließen nicht lange auf sich warten.

In der Vergangenheit kommentierte Klos seine neue Vaterrolle folgendermaßen: „Im Juni wird mein erstes Kind geboren. Mein Sohn wird Bielefelder, das wird die Verbindung zu dieser Stadt noch mal vertiefen.“ Damals gingen sowohl Klos, die Verantwortlichen beim DSC, als auch Fans davon aus, dass der ''Fußballgott'' den Verein zum Ende der Saison verlässt.

Es kam anders. Anfang April verletzte sich der Profi. Im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart zog sich Klos eine schwere Kopfverletzung zu. Es folgte eine OP und die Nachricht, dass der 34-Jährige nicht rechtzeitig fit wird um in der laufenden Saison nochmals für die Arminia aufzulaufen. Große Enttäuschung bei allen Beteiligten.

Doch es kam wieder anders als erwartet: Am 13. Mai, einen Tag vor dem letzten Saisonspiel, als man sich in Bielefeld schon auf den achten Bundesliga-Abstieg eingestellt hatte, gaben Spieler und Verein gemeinsam bekannt, dass Klos seinen Vertrag verlängert und noch mindestens ein weiteres Jahr bleibt.

Wann Klos wieder auf dem Platz stehen wird, ist ungewiss. Fest steht jedoch, wer in der kommenden Zweitliga-Saison an der Seitenlinie steht: Am Samstag verkündete der Verein die Verpflichtung vom neuen Cheftrainer Uli Forte.