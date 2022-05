Fabian Klos bleibt nun doch noch ein Jahr beim DSC Arminia und geht in seine zwölfte Saison in Bielefeld. Also wird es vor dem letzten Spiel am Samstag gegen Leipzig keine traurigeVerabschiedung geben, sondern eine Feierstunde – trotz des achten Arminia-Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga. Dieser Freitag, der 13. Mai 2022, ist für sehr viele Arminia-Fans alles andere als ein Unglückstag. Ihr „Fußballgott“ hat völlig überraschend doch noch einmal seinen Vertrag verlängert.

