Die Arminia-Fans haben es verdient, dass sich die Mannschaft in den letzten Spielen mit aller Macht gegen den Abstieg stemmt.

Kostmann selbst, sein Ex-Chef und Vorgänger Frank Kramer und auch mehrere Spieler haben verneint, dass einige Profis durch solche Ablenkungen den Fokus verloren haben könnten. Nun, an diesem Samstag kann der Beweis angetreten werden. Dem Heimspiel gegen Hertha BSC kommt eine immense Bedeutung zu. Viele Fans glauben nicht mehr an ihre Mannschaft, glauben nicht mehr an die Rettung der auf Platz 17 abgestürzten Arminia.