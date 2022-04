Marco Kostmann: "Jeder muss seinen Safe öffnen"

Bielefeld

Marco Kostmann soll Arminia Bielefeld doch noch zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga führen. Am Mittwoch gab der Tabellenvorletzte bekannt, dass der 56-Jährige nach der Entlassung von Chefcoach Frank Kramer interimsweise dessen Job übernimmt. Am Freitag hat sich Kostmann, in seiner eigentlichen Funktion Torwarttrainer bei Arminia, seitdem zum ersten Mal öffentlich geäußert. Dabei war der gebürtige Rostocker sogar zu Scherzen aufgelegt.

Von Dirk Schuster