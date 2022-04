Krämer über Kostmann: „Die Jungs werden ihm folgen“

Arminias Ex-Trainer glaubt an Bielefelds Chance und sagt, welchen DSC-Profi er gerne verpflichten würde

Eine Blickrichtung: Stefan Krämer (rechts) und Marco Kostmann arbeiteten fast drei Jahre gemeinsam in Bielefeld.

Während Kostmann damals sein erstes von zwei Arminia-Engagements als Torwarttrainer antrat, stieg Co-Trainer Krämer im Herbst 2011 zum Chefcoach auf. 2013 schafften Kostmann und Krämer mit dem DSC den Aufstieg in die 2. Liga. Im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT erläutert Krämer, warum er Arminia mit Kostmann den Klassenerhalt in der Bundesliga zutraut, worauf es in den letzten Partien ankommen wird und um welchen Arminia-Profi er sich bei seiner nächsten Trainerstation bemühen wird.