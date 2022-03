Medienbericht: Armine Wimmer beim VfL Wolfsburg im Visier

"Für die Offensive ins Visier geraten sind bundesligaerprobte Spieler wie Ruben Vargas (Augsburg) und Patrick Wimmer (Bielefeld) - eine Realisierung solcher Ideen ist angesichts der finanziellen Fragezeichen jedoch kompliziert", heißt es im Bericht des Fachmagazins. Als Grund werden die finanziellen Einschnitte beim VfL-Eigner Volkswagen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine genannt.

Wimmers Vertrag beim DSC ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Das bedeutet: Ob nun der VfL Wolfsburg oder ein anderer Klub - wer auch immer Wimmer holen will, wird tief in die Tasche greifen müssen.

Arminia hat den U21-Nationalspieler erst vor der laufenden Fußball-Bundesligasaison vom österreichischen Erstligisten Austria Wien abgeworben. Die Ablöse soll sich im Bereich von einer Million Euro bewegt haben. Sollten die Ostwestfalen Wimmer tatsächlich bereits nach dieser Spielzeit weiterveräußern, wäre eine Einnahme im mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich nicht unrealistisch. Wimmer hat in seiner DSC-Debütsaison bisher bereits drei Treffer erzielt und sieben vorbereitet und sich so in den Vordergrund gespielt.

Arminias Finanz-Geschäftsführer Markus Rejek hatte im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT unlängst offen von der „Chance auf Transfereinnahmen" gesprochen. "Das ist und muss unser Weg sein.“ Womöglich schon in diesem Sommer, wenn lukrative Offerten eingehen sollten. „Wir müssen nicht jedem Angebot folgen, aber es liegt auch nicht allein in unserer Hand, sondern es sind immer mindestens drei Parteien beteiligt: vorneweg der Spieler, Arminia und ein interessierter Verein.“ Rejek sieht nach dem personellen Umbruch im Sommer, bei dem Arminia verstärkt auf die Verpflichtung hoffnungsvoller Talente setzte, Potenzial für neue Rekordtransfers in der DSC-Historie. Bislang gilt der Wechsel von Verteidiger Heiko Westermann im Sommer 2007 für 2,8 Millionen Euro zu Schalke 04 als Arminias größter Verkaufscoup. Nun scheinen noch ganz andere Summen möglich. Allen voran für Senkrechtstarter Wimmer.