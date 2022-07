Mehr als 1000 Arminia-Fans beim Pokalspiel dabei

Der DSC Arminia Bielefeld wird von mehr als 1000 Anhängern zum Erstrunden-DFB-Pokalspiel gegen den Fünftligisten FV Engers am Sonntag (15.31 Uhr/Sky) in Koblenz begleitet.

Große Unterstützung in Koblenz gegen FV Engers - Vorverkauf für das HSV-Spiel läuft

Arminia wird wie schon beim Zweitligaauftakt vor zwei Wochen in Sandhausen von vielen Fans begleitet.

Das gab der Fußball-Zweitligist am Freitag bekannt. „Wir rechnen mit 1200 Fans im Stadion Oberwerth“, sagte ein Sprecher. Um 13.30 Uhr öffnet eine Tageskasse, an der am Spieltag noch Stehplatztickets zum Preis von 10 Euro gekauft werden können.

Karten für das HSV-Spiel

Seit Freitag haben derweil Dauerkarten-Inhaber und Mitglieder ein Karten-Vorkaufsrecht für das Zweitliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 13. August, 13 Uhr). Eine Mengen-Begrenzung gibt es nicht. Der freie Vorverkauf für das HSV-Spiel startet am Mittwoch, 3. August.